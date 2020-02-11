Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

С 1 января текущего года в России возобновили действие программы государственной поддержки автокредитования. Но, несмотря на это, по предварительным данным, федеральные денежные средства, выделенные для льготного кредитования, могут закончиться уже в начале весны.

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

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