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Car.ruГоссредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться
С 1 января текущего года в России возобновили действие программы государственной поддержки автокредитования. Но, несмотря на это, по предварительным данным, федеральные денежные средства, выделенные для льготного кредитования, могут закончиться уже в начале весны.
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Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.Ведомостивчера в 17:09
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СМИ: госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Московский Комсомолецвчера в 19:08
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте
Ведомостивчера в 17:09
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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