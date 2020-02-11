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Car.ruCar.ruГоссредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

С 1 января текущего года в России возобновили действие программы государственной поддержки автокредитования. Но, несмотря на это, по предварительным данным, федеральные денежные средства, выделенные для льготного кредитования, могут закончиться уже в начале весны.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомостивчера в 17:09

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Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

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СМИ: госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

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Телеканал 360°вчера в 20:37

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Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобиливчера в 22:14

Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Коммерсантъвчера в 18:42

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомостивчера в 17:09
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Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Lenta.ru вчера в 23:36
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В США подтвержден 13-й случай заболевания коронавирусом на территории страны и первый случай в округе Сан-Диего, передает телеканал Fox5.
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Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
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