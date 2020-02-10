Авто

Новые автомобилиНовые автомобилиГоссредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

К сожалению, средства, выделенные под льготное автокредитование, могут иссякнуть уже к началу весны. Такую информацию сообщили крупные дилерские сети Lada в интервью "Ведомостям". Совокупный бюджет господдержки на 2020 год составляет всего 5 млрд. рублей, что в два раза меньше, чем в 2019-ом.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомости17:09

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Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомости17:09

Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Коммерсантъ18:42

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобили22:14

СМИ: госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Московский Комсомолец19:08

В РФ заканчиваются деньги для дешевых кредитов на автомобили

URA.Ru19:35

Дешевые автокредиты закончатся весной

Телеканал 360°20:37

Госсредства на льготное автокредитование в России могут закончиться в марте

SpeedMe21:57
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