Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

К сожалению, средства, выделенные под льготное автокредитование, могут иссякнуть уже к началу весны. Такую информацию сообщили крупные дилерские сети Lada в интервью "Ведомостям". Совокупный бюджет господдержки на 2020 год составляет всего 5 млрд. рублей, что в два раза меньше, чем в 2019-ом.

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

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