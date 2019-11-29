Экономика

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Россия с начала текущего года инвестировала в украинскую экономику $220 млн. Благодаря этому российская сторона оказалась в числе крупнейших инвесторов в экономику Украины, заявила Государственная служба статистики государства в пятницу, 29 ноября.
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