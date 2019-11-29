Экономика
ИзвестияГосстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
Россия с начала текущего года инвестировала в украинскую экономику $220 млн. Благодаря этому российская сторона оказалась в числе крупнейших инвесторов в экономику Украины, заявила Государственная служба статистики государства в пятницу, 29 ноября.
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Квят: Прорвался на 9-е место, хорошее окончание года
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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Футбол
Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом» в РПЛ
Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Локомотив" в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "бело-голубых".
Происшествия
Более 20 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
Автобус с туристами попал в аварию в Тунисе. Как сообщили в МВД республики 1 декабря, погибли 22 человека, еще 21 пострадал.
Происшествия
В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом
Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Происшествия
Движение на МЦД-1 останавливалось из-за падения человека на пути
Из-за падения человека на пути вечером 1 декабря временно было прервано движение на Московском центральном диаметре-1, сообщает Центральная пригородной пассажирской компании в своем твиттере.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Происшествия
На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты
Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
Футбол
«Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и вышла на 1-е место в Бундеслиге
«Боруссия», набрав 28 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (22) — на 6-м месте.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Автоспорт
Себастьян Феттель: Сезон не оправдал наших надежд
Себастьян Феттель: «Сезон не оправдал наших надежд. Точка.
Футбол
«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки
Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе.
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова потребовала от Николая Баскова сделать ей предложение
Забавная беседа произошла между Ириной Аллегровой и Николаем Басковым.
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Общество
В Одессе в День рождения Жукова почтили память легендарного маршала
В Одессе прошли торжественные мероприятия по поводу 123-летия маршала Георгия Жукова.