Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

с чего всё началось

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство. Сообщается, что Роспотребнадзор рекомендовал заселять туристов в номера по одному, за исключением семей.

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

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