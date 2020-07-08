В региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточняют, что гостиницы и санаторно-курортные организации в Подмосковье возобновят работу с 1 августа.

Гостиницы и санатории возобновят работу в Подмосковье с августа

Политика Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. 4

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 163

Шоу-бизнес Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале Все выглядит так, что Шейк хотела показать поклонникам свое лицо без макияжа, но как будто бы случайно сфотографировала свои формы, которые отразились в зеркале за ее спиной. 7

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ. 37

Здоровье Число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек в Хакасии По оперативным данным за последние сутки в Хакасии диагноз Covid-19 подтвержден 26 жителям республики: 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 — с признаками пневмонии. 163

Авто Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек. 7

Здоровье 263 человека в Свердловской области заразились коронавирусом за сутки По информации оперштаба на среду, 8 июля на Среднем Урале ещё у 263 человек за сутки подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,3K

Кино Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна» Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015). 2

Происшествия В Волгоградской области установили особый противопожарный режим Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба. 8

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Политика Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. 82

Общество Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже. 3,4K