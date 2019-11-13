Экономика
Sostav.ruГосударственная дума хочет отказаться от плавающего курса рубля
Комитеты Государственной думы предложили отказаться от плавающего курса рубля, сообщает портал The Bell со ссылкой на портал Госдумы. Депутаты рассмотрели проект «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 и 2021–2022 годы» ЦБ.
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Госдума предложила отойти от плавающего курса рубля. Чем это опасно?
Деловой квартал (Екатеринбург)06:16
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В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре
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