Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосударственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Читать в источнике
Комментировать513

Подробнее о событии

Радио КНДР распространило обращение Ким Чен Ына

Московский Комсомолец04:30

Радио КНДР рассказало об «активной работе» Ким Чен Ына

Газета.Ru02:13

Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын

Вести.Ruвчера в 20:50

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

ТАССвчера в 22:52

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

Известиявчера в 20:24

Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен

Комсомольская правдавчера в 19:31

Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
172
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
1
Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
39
Здоровье

В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
2
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,3K
Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом

Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru вчера в 08:33
11
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
8
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
686
Армия и оружие

В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя

На видео, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.
News.ru вчера в 12:02
293
Происшествия

В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано

Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
Вести.Севастополь 24 апреля в 03:15
52
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
118
Политика

Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
3,9K
Здоровье

Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье

«Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.
Известия 03:25
17
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой

По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
3
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
28
Общество

В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
191
Происшествия

В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

REGNUM 05:18
Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
17
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,4K
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
98
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
442
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
20
Здоровье

Обнаружен ранний симптом коронавируса

Ранний симптом коронавируса обнаружили ученые из Университета Пенсильвании. Речь идет о пурпурных и синих пятнах на пальцах ног.
Соловей.Инфо 05:31
291
Происшествия

В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом

В Тамбовской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 56 человек, в том числе у двоих детей.
RT на русском 04:22
36
Здоровье

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 05:12
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное