Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Общество Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 8

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу. 3

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Здоровье Обнаружен ранний симптом коронавируса Ранний симптом коронавируса обнаружили ученые из Университета Пенсильвании. Речь идет о пурпурных и синих пятнах на пальцах ног. 291