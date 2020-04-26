Общество
Российская газетаГосударственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
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Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах
В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru вчера в 08:33
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Армия и оружие
В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя
На видео, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.
News.ru вчера в 12:02
Происшествия
В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано
Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
Вести.Севастополь 24 апреля в 03:15
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Политика
Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
Здоровье
Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье
«Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.
Известия 03:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой
По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Здоровье
Обнаружен ранний симптом коронавируса
Ранний симптом коронавируса обнаружили ученые из Университета Пенсильвании. Речь идет о пурпурных и синих пятнах на пальцах ног.
Соловей.Инфо 05:31
Происшествия
В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом
В Тамбовской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 56 человек, в том числе у двоих детей.
RT на русском 04:22
Здоровье
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 05:12