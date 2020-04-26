Общество
Lenta.ruСеверная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Технологии
Инновационный способ уничтожения коронавируса разработали в Кузбассе
Инновационный способ уничтожения коронавирусной инфекции в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кемеровской области.
Вечерняя Москва 23 апреля в 15:09
Общество
Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса
Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК вчера в 17:22
Происшествия
Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева
В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском вчера в 11:58
Здоровье
В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом
Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo вчера в 08:20
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
Хоккей
Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату
Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru вчера в 05:45
Политика
Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США
Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.
Газета.Ru вчера в 23:11
Футбол
«Матч ТВ» не покажет матч с участием лидера чемпионата Беларуси
Телеканал «Матч ТВ» покажет пять матчей Высшей лиги Беларуси в прямом эфире.
Евро-футбол.ру 23 апреля в 16:06
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Кино
«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года
Inc-news.ru вчера в 18:15
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета вчера в 14:07
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
Общество
Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
24 лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области
Сибирские Новости вчера в 22:48
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
Происшествия
В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий
Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.
РБК вчера в 18:42
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com вчера в 07:35
Наука
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения
Rusargument 23 апреля в 12:41
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58