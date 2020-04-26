Общество

Lenta.ruLenta.ruСеверная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РИА Новости.
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СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

ТАССвчера в 22:52

Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен

Комсомольская правдавчера в 19:31

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

Известиявчера в 20:24

СМИ КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Московский Комсомолецвчера в 19:33

Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын

Вести.Ruвчера в 20:50

Государственные СМИ КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Газета.Ruвчера в 19:27

Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 19:05
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Технологии

Инновационный способ уничтожения коронавируса разработали в Кузбассе

Инновационный способ уничтожения коронавирусной инфекции в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кемеровской области.
Вечерняя Москва 23 апреля в 15:09
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Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
22
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,2K
Общество

В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 23 апреля в 13:53
12
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК вчера в 17:22
39
Происшествия

Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

В пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу подтвердили задержание Льва Травнева.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:08
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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском вчера в 11:58
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Здоровье

В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом

Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo вчера в 08:20
37
Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
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Хоккей

Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату

Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru вчера в 05:45
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Политика

Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США

Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Футбол

«Матч ТВ» не покажет матч с участием лидера чемпионата Беларуси

Телеканал «Матч ТВ» покажет пять матчей Высшей лиги Беларуси в прямом эфире.
Евро-футбол.ру 23 апреля в 16:06
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
117
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Кино

«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года

Inc-news.ru вчера в 18:15
Происшествия

В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

Российская газета вчера в 14:07
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Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
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Общество

Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

РИА Новости вчера в 20:27
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Происшествия

24 лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области

Сибирские Новости вчера в 22:48
Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
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Происшествия

В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.
РБК вчера в 18:42
Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com вчера в 07:35
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Наука

Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения

Rusargument 23 апреля в 12:41
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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