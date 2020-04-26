Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосударственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
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Радио КНДР рассказало об «активной работе» Ким Чен Ына

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