Общество
Российская газетаГосударственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
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Общество
У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
MedikForum.ru вчера в 17:41
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
Общество
Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Футбол
Диего Коста: «Конте никогда не продержался бы в „Реале“ полный сезон»
Форвард «Атлетико» Диего Коста в общении с ESPN Brasil высказался о главном тренере «Интера» Антонио Конте, под руководством которого играл за «Челси».У меня были проблемы с Конте вне поля, но я думаю, что он действительно хороший тренер.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество
70 человек в Калужской области за сутки заболели коронавирусом
За сутки в Калужской области выявлено сразу 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:19
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Экономика
Саудовская Аравия готовится много занимать
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Казахстанцы смогут купить Chevrolet Damas и Labo по ценнику от 3.3 млн тенге Эту модель можно сравнить с бюджетной вариацией Lada Granta в Казахстане, которая продается за 3.39 млн тенге (порядка 600 000 рублей).
SpeedMe 02:06
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Общество
В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
Авто
Где лучше покупать подержанный автомобиль: у дилера или с рук?
На сегодняшний день многие дилеры занимаются продажей не только новых машин, но и автомобилей с пробегом, которые были выкуплены у бывших владельцев или взяты на реализацию.
Car.ru вчера в 13:28
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
Армия и оружие
ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
Газета.Ru 01:50
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Общество
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости вчера в 19:29
Религия
Православные верующие встречают Антипасху
Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
Кино
Десятилетняя российская актриса снимется в голливудском сериале
Московский Комсомолец вчера в 20:16
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20