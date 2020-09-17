Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Государственные СМИ в 2021 году получат более 100 млрд рублей

В 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские власти вновь раздадут миллиарды государственным СМИ

Lenta.ru07:47
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30
Эхо Москвы

Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Эхо Москвы06:32
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАСС03:21
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ru05:38

Много пьют: в Крыму предложили сократить новогодние каникулы

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой сократить часы продажи алкоголя в новогодние праздники с 14.00 до 18.00, сообщил RT.
РИА Новости Крым05:03

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,3K

«Барселона» намерена арендовать защитника «Аякса» Деста

"Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Аякса" Сержиньо Деста, утверждает Mundo Deportivo.По информации источника, каталонский клуб намерен продать Нельсона Семеду, купив ему на замену 19-летнего американского футболиста.
Soccer.ruвчера в 07:09

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K