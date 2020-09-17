Секрет фирмы 12

В 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов.