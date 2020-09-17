Государственные СМИ в 2021 году получат более 100 млрд рублей
В 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов.В источнике
С чего всё началось
Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии
Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
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