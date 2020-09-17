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News.ru

Государственные СМИ в 2021 году получат более 100 млрд рублей

В 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБКвчера в 00:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ не смотря на кризис, вызванный коронавирусом

Эхо Москвывчера в 11:23
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБКвчера в 00:30
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ruвчера в 05:38
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолецвчера в 03:35
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАССвчера в 03:21
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъвчера в 01:30
Ведомости

Минфин предложил оставить финансирование госСМИ на уровне 2019 года

Ведомостивчера в 06:38

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Газета.Ru02:37
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Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.
РИА Новости05:15
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19