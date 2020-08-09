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Интерфакс
Интерфакс

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".В источнике
С чего всё началось
Согласно первым экзитполам государственной Молодежной лаборатории, Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом сообщает
 государственное агентство «Белта».
Дождь13:11
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко набрал почти 80% голосов по данным экзитпола

Известия13:07
РБК

Экзитпол показал победу Лукашенко на выборах

РБК13:56
Дождь

Государственный экзитпол: Лукашенко набирает почти 80%

Дождь13:11
РИА Новости

Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах

РИА Новости14:00
ТАСС

Опрос: Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 78,9% голосов

ТАСС13:50
Коммерсантъ

Экзит-пол показывает победу Лукашенко в первом туре

Коммерсантъ13:06
Национальная служба новостей

Лукашенко победит. И проиграет?

Национальная служба новостей06:36

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы
Собеседник07:31
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Возле посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС13:36
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Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый Деньвчера в 21:14
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
5

ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

Инициатива ЦБ Банк России в четверг сообщил, что внес в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Интерфакс6 августа в 15:35
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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