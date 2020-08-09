Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
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Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".В источнике
С чего всё началось
Согласно первым экзитполам государственной Молодежной лаборатории, Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%. Об этом сообщает
государственное агентство «Белта».
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