Экономика
Общая газета.RUГосударственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей
В текущем году телерадиокомпания получила на осуществление своей деятельности 21 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа». Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Отмечается, что таким образом США пытается ликвидировать схему уклонения от американских санкций, которая должна содействовать доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.
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