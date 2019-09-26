В текущем году телерадиокомпания получила на осуществление своей деятельности 21 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа». Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.

Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей

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