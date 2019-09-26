Экономика
Общая газета.RUГосударственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей
В текущем году телерадиокомпания получила на осуществление своей деятельности 21 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа». Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
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В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
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Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
Телепрограмма 09:25
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«Умные» кроссовки-навигаторы изобрели лицеисты МИФИ
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Например, выяснилось, что обручальное кольцо Беатрис имеет непосредственное отношение к Меган Маркл.
Woman.ru 05:27
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
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Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
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Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста
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Инфо24 00:24
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Армия и оружие
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
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Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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