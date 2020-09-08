Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
Поисковая система "Спутник", разрабатываемая компанией "Ростелеком", была запущена в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис было вложено не менее 2 млрд рублей, в 2017 году - еще 260,4 млн рублей на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов.В источнике
С чего всё началось
«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»
Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
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