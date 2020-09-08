Популярная механика 22

Поисковая система "Спутник", разрабатываемая компанией "Ростелеком", была запущена в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис было вложено не менее 2 млрд рублей, в 2017 году - еще 260,4 млн рублей на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов.