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ТАСС
ТАСС

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Поисковая система "Спутник", разрабатываемая компанией "Ростелеком", была запущена в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис было вложено не менее 2 млрд рублей, в 2017 году - еще 260,4 млн рублей на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
ТАСС

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

ТАСС20:36
Эхо Москвы

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, прекратил работу

Эхо Москвы22:28
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
Коммерсантъ

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Коммерсантъ18:15
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00

В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
45

Центр поможет в реализации проекта центра детской хирургии в Ростове

Как рассказал глава региона, благодаря поддержке федеральных властей в Ростовской области запустили проекты развития сосудистых центров и создания алгоритма совместной работы при авариях.
Privet-Rostov.ruвчера в 09:10
5

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
ToDay News Ufa23:12
5

Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
1

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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