«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»
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Затраты на поисковик исчислялись миллиардами рублей. Государственный поисковый сервис "Спутник", принадлежащий "Ростелекому", закрыт — об этом свидетельствует пропавшая с официального сайта поисковая строка, сообщает издание CNews.В источнике
С чего всё началось
«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»
Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
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