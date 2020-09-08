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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Затраты на поисковик исчислялись миллиардами рублей. Государственный поисковый сервис "Спутник", принадлежащий "Ростелекому", закрыт — об этом свидетельствует пропавшая с официального сайта поисковая строка, сообщает издание CNews.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
ИА Красная Весна

Поисковик «Спутник» не закрылся, а переориентировался — Ростелеком

ИА Красная Весна04:22
Газета.Ru

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Газета.Ru03:05
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
ТАСС

В «Ростелекоме» прокомментировали информацию о закрытии поискового портала «Спутник»

ТАСС03:48
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
РИА Новостивчера в 01:00
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
Свободная Пресса05:42
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Кремль знает о ситуации с сотрудниками фонда «Национальное культурное наследие»

Пресс-секретарь президента заверил, что сообщения СМИ о ситуации с сотрудниками фонда видели в Кремле, об обращении попавших под сокращение сотрудников к президенту РФ Владимиру Путину также известно.
ТАСС06:30
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