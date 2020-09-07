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Lenta.ru
Lenta.ru

Государственный поисковик «Спутник» закрыли

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews. С сайта пропала строка для ввода поисковых запросов.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
ТАСС

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

ТАСС20:36
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
Эхо Москвы

Государственный поисковик «Спутник» больше не работает

Эхо Москвы19:22
Коммерсантъ

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Коммерсантъ18:15
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известиявчера в 04:45
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Племянница Ефремова агрессивно заступилась за своего дядю в Сети

Российская актриса Ольга Ефремова опубликовала в своем Instagram профиле четырехминутное видео, в котором агрессивно затупилась за своего дядю, актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельной аварии в центре Москвы в начале лета.
Невские Новости21:17
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