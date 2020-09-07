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Lenta.ru
Lenta.ru

Государственный поисковик «Спутник» закрыли

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews. С сайта пропала строка для ввода поисковых запросов.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
ТАСС

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

ТАСС20:36
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
Коммерсантъ

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Коммерсантъ18:15
Эхо Москвы

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, прекратил работу

Эхо Москвы22:28

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известиявчера в 04:45
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Три четверти россиян признались в финансовой безграмотности

Почти три четверти россиян признались в отсутствии у них необходимых знаний, грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять бюджетом,свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и лидером российского рынка электронных и аудиокниг "ЛитРес".
ТАСС21:02

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03

В Республике Алтай резко подскочило число зараженных коронавирусом

Общее число инфицированных достигло 2364 За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в регионе – 2364, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ21:53
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