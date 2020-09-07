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Lenta.ru
Lenta.ru

Государственный поисковик «Спутник» закрыли

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews. С сайта пропала строка для ввода поисковых запросов.В источнике
С чего всё началось
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника» Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
CNewsвчера в 11:00
Подробнее о событии
РБК

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

РБК18:23
Эхо Москвы

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, прекратил работу

Эхо Москвы22:28
RT на русском

СМИ сообщили о прекращении работы поисковой системы «Спутник»

RT на русском19:36
РИА Новости

Поисковик «Спутник» прекратил работу

РИА Новости19:14
ТАСС

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

ТАСС20:36
Коммерсантъ

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Коммерсантъ18:15
CNews

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

CNewsвчера в 11:00

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
89

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
ToDay News Ufa23:12
10

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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Создатель «Новичка» заявил, что его не применяли против Навального

Ринк подчеркнул, что даже в случае применения в отношении оппозиционера концентрации хотя бы в 400 раз меньше смертельной дозы, Навальный смог бы выйти из комы, но при этом врачи все равно бы наблюдали у него сужение зрачка (миоз).
Evo-rus.com01:02
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily5 сентября в 22:25
5

Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
59