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PenzaNews
PenzaNews

Государство частично погасило ипотеку около 72 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. российских семей, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, получили господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного долга.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°9 августа в 07:24
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Народные новости

Более 70 тысяч семей с детьми получили господдержку при погашении ипотеки

Народные новостивчера в 10:57
Экономика сегодня

Кабмин погасил часть ипотеки почти 72 тысячам многодетных семей

Экономика сегоднявчера в 10:47
Взгляд.ру

Власти одобрили выделение субсидий многодетным семьям на погашение ипотеки

Взгляд.ру9 августа в 04:03
Будущее России. Национальные проекты

Почти 72 тыс. многодетных семей в РФ получили господдержку на погашение ипотеки

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:21
Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°9 августа в 07:24
Говорит Москва

Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части ипотеки многодетным семьям

Говорит Москва9 августа в 04:50
ИА Красная Весна

Правительство России погасит долги по ипотеке многодетных семей

ИА Красная Веснавчера в 06:49

Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30

Новый кинозал откроют в Ленске в 2020 году

Новый кинозал появится в здании Центрального дома народного творчества Ленска в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 2421:33

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
РИА Новости00:56

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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