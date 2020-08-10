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PenzaNews
PenzaNews

Государство частично погасило ипотеку около 72 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. российских семей, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, получили господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного долга.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°9 августа в 07:24
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