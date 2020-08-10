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PenzaNews
PenzaNews

Государство частично погасило ипотеку около 72 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. российских семей, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, получили господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного долга.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°9 августа в 07:24
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EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37
Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 24вчера в 06:24
Саминвестор

Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

Саминвесторвчера в 07:04
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфаксвчера в 05:58
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
Народные новости

Более 70 тысяч семей с детьми получили господдержку при погашении ипотеки

Народные новостивчера в 10:57

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 15:50
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

К местам столкновений в Минске направлены внутренние войска

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ИА Красная Веснавчера в 16:47
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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