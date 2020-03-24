Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что белорусская сторона достигла договоренности с российским Правительством, "что все российские компании смогут поставлять нефть без премии" (цитаты по БЕЛТА). Он также пояснил, что премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.

Государство доплатит нефтяным компаниям за поставки в Белоруссию

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