Энергетика
The Moscow PostГосударство доплатит нефтяным компаниям за поставки в Белоруссию
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что белорусская сторона достигла договоренности с российским Правительством, "что все российские компании смогут поставлять нефть без премии" (цитаты по БЕЛТА). Он также пояснил, что премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.
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Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал итальянцев за борьбу с коронавирусом
В соцсетях Мясников посетовал на то, что европейцы, которые больны коронавирусом, выходят на улицу, не соблюдают предписания врачей и, следовательно, заражают других людей.
Игры
Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus
Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Здоровье
Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса
Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Здоровье
В Калужской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
На прошедшей неделе с 9 по 15 марта на территории Калужской области увеличился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Происшествия
Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине
Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Музыка
«Никто не считает убытки, все пытаются выжить»: как пандемия меняет музыкальную индустрию
Пикник "Афиши" пока не объявляет артистов, но готов сделать анонс, "как только ситуация с вирусом нормализуется и мы сможем быть уверенными в безопасности наших гостей", говорит Влад Микеев, музыкальный директор фестиваля.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Спорт
Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом
По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Авто
Дилеры сообщили о подорожании автомобилей, назвав конкретные суммы
Многие дилерские центры, сдерживая цены на ранее выставленные на продажу машины, рассказали о подорожании в скором времени.