Энергетика

The Moscow PostThe Moscow PostГосударство доплатит нефтяным компаниям за поставки в Белоруссию

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что белорусская сторона достигла договоренности с российским Правительством, "что все российские компании смогут поставлять нефть без премии" (цитаты по БЕЛТА). Он также пояснил, что премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов.
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Российское правительство доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

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Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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