Экономика

ВедомостиВедомостиГосударство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью.
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с чего всё началось

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.
Ведомости29 марта в 17:13

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Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ведомости29 марта в 17:13

Государство лишилось контроля в «Роснефти»

Эхо Москвывчера в 11:26

Эксперт — о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов государству: это вопрос политический, а не экономический

BFM.ru29 марта в 15:00

Продажа активов в Венесуэле поддержит «Роснефть» в кризис — эксперт

REGNUMвчера в 05:51

Reuters: государство потеряло контрольный пакет в «Роснефти»

Дождьвчера в 08:24

Россия потеряла контрольный пакет «Роснефти». Комментарий Михаила Крутихина

Znak.com09:14

Reuters: РФ потеряла контроль над «Роснефтью»

News.ruвчера в 08:55
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

«Яндекс.Такси» отозвал из ФАС ходатайство о покупке активов ГК «Везет»

Сервис "Яндекс.Такси" отозвал из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке активов группы компаний "Везет!", сообщили в ФАС.
Интерфакс 09:43
Футбол

Капитан «Астон Виллы» извинился за нарушение карантина

Капитан бирмингемской "Астон Виллы" Джек Грилиш извинился за нарушение карантина.
Газета.Ru 01:27
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 01:45
Общество

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Собака.ru 04:31
Общество

В Госдуме принят закон о повышении больничных до уровня МРОТ

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru 04:55
Общество

Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Российская газета 02:34
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

Власти Туркменистана запретили «коронавирус»

Ранее «Радио Свобода» тоже сообщало, что в Туркмении запрещают говорить о коронавирусе и могут даже задержать.
Росбалт 09:16
Общество

Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода

Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Российская газета 06:23
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Общество

В Ростовской области число больных коронавирусом достигло 5 человек

В Ростовской области по данным на 31 марта увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Еще у троих обнаружили инфекцию covid-19.
Батайское время 05:22
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт вчера в 07:02
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Кино

Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
iReactor 06:28
Политика

Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля

Весенний призыв в армию начнётся 1 апреля.
Клопс вчера в 14:49
Финансы

Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Новые Известия 05:39
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Футбол

«МЮ» предложил Санчо зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю

МЮ предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской Боруссии Джейдону Санчо контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Советский спорт 08:58
Общество

В Башкирии для всех жителей введен режим самоизоляции

В соответствии с рекомендацией правительства России 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.
Shraibikus News 07:05
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