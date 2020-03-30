28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.

с чего всё началось

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью.

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

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