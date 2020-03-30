Экономика
ВедомостиГосударство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.Ведомостивчера в 17:13
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Футбол
L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку
Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Шоу-бизнес
Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан
Футбол
«Спартак» признали самым популярным клубом Европы
Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Экономика
Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса
Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Общество
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
Здоровье
Специалист назвала чай и кофе вредными при простудах и ОРВИ
Медицинский журналист Ольга Кашубина опровергла пользу горячего чая при простуде и ОРВИ.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Происшествия
Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Происшествия
После пяти дней изоляции в «Юбилейном» сахалинцев отпускают домой
Потом, после переговоров и улучшения бытовых условий, люди согласились спокойно подождать результатов повторных анализов.
Происшествия
В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Армия и оружие
Ледоколы провели корабли Тихоокеанского флота через пролив Лаперуза
На видео продемонстрирована проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.