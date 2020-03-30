Экономика

ВедомостиВедомостиГосударство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью.
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с чего всё началось

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.
Ведомостивчера в 17:13

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Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ведомостивчера в 17:13

Государство лишилось контроля в «Роснефти»

Эхо Москвы11:26

Продажа активов в Венесуэле поддержит «Роснефть» в кризис — эксперт

REGNUM05:51

Reuters: государство потеряло контрольный пакет в «Роснефти»

Дождь08:24

Reuters: РФ потеряла контроль над «Роснефтью»

News.ru08:55

«Ведомости»: государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Весьма01:01

Государство потеряло контроль над «Роснефтью»

Компания00:58
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru 15:26
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Футбол

L’Equipe поместила Месси в образе Че Гевары на обложку

Одно из ведущих французских спортивных изданий L’Equipe поместило на завтрашнюю обложку капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Sports.ru 17:50
Шоу-бизнес

Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан

Общественное телевидение России 14:28
Футбол

«Спартак» признали самым популярным клубом Европы

Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Матч ТВ вчера в 18:21
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Экономика

Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса

Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.
Интерфакс 08:42
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру 10:17
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI вчера в 08:05
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
ТАСС 11:20
Здоровье

Специалист назвала чай и кофе вредными при простудах и ОРВИ

Медицинский журналист Ольга Кашубина опровергла пользу горячего чая при простуде и ОРВИ.
ФАН 20:32
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 04:39
Происшествия

Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
REGNUM 06:17
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Происшествия

После пяти дней изоляции в «Юбилейном» сахалинцев отпускают домой

Потом, после переговоров и улучшения бытовых условий, люди согласились спокойно подождать результатов повторных анализов.
Сахалин.Инфо 20:21
Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Шоу-бизнес

Звезда «Холопа» Милош Бикович отправился в горы на карантин

iReactor 03:12
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Армия и оружие

Ледоколы провели корабли Тихоокеанского флота через пролив Лаперуза

На видео продемонстрирована проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.
Военное дело 10:22
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
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