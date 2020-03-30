Экономика

ВедомостиВедомостиГосударство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

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Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью.
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с чего всё началось

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.
Ведомостивчера в 17:13

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Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ведомостивчера в 17:13

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«Ведомости»: государство может потерять контроль над «Роснефтью»

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В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток

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В Нью-Йорке жители специально собираются, чтобы заразиться коронавирусом

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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
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Ученые установили радиус действия чихания

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Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
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С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
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Для лечения слепоты биологи научились производить клетки сетчатки

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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

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На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
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Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

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Госдума отменила пленарное заседание

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Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
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В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
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В России создали три препарата против коронавируса

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