Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию
Государство и "Ростелеком" заново попытаются снять биометрию "Ъ" стали известны детали планов правительства и "Ростелекома" по перезапуску системы сбора биометрических данных россиян, попытка наладить которую через банки фактически сорвалась.В источнике
С чего всё началось
Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию
В документе сказано, что «Ростелеком» в качестве концессионера вложит 6,6 млрд руб. до 2030 года в сбор биометрических слепков (лицо и голос) порядка 50 млн граждан для передачи в ЕБС.
Коммерсантъ19:10