ОМОН по ошибке ворвался в квартиру жительницы Алтая с двумя детьми

ОМОН срезал дверь болгаркой, ворвался в жилье и перепугал детей, но оказалось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу.