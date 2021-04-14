Видимо, уже не рассчитывая на банки, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. «В планах — организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране»,— уточнили в Минцифры.

С чего всё началось Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию Государство и "Ростелеком" заново попытаются снять биометрию "Ъ" стали известны детали планов правительства и "Ростелекома" по перезапуску системы сбора биометрических данных россиян, попытка наладить которую через банки фактически сорвалась. Коммерсантъ 19:10