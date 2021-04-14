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Коммерсантъ

Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию

Видимо, уже не рассчитывая на банки, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. «В планах — организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране»,— уточнили в Минцифры.В источнике
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Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию

Государство и "Ростелеком" заново попытаются снять биометрию "Ъ" стали известны детали планов правительства и "Ростелекома" по перезапуску системы сбора биометрических данных россиян, попытка наладить которую через банки фактически сорвалась.
Коммерсантъ19:10

Подробнее о событии

Когда заработает единая система биометрической идентификации граждан?

Российская газета05:50

Государство и «Ростелеком» вновь попытаются снять биометрию граждан

ПРАЙМ00:02

В России перезапустят сбор биометрических данных

Экономика сегодня02:50

В России решили «перезапустить» Единую биометрическую систему

Life.ru00:20

«Ростелеком», как выяснил «Коммерсантъ», потратит больше 6,5 миллиардов рублей на сбор биометрических данных у россиян

Эхо Москвы05:10

«Ростелеком» с правительством перезапустят Единую биометрическую систему

Forbes20:35

Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию

Коммерсантъ19:10
Интересное