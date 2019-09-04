Общество
ВедомостиГосударство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили «Ведомостям», что участвовали в таких обсуждениях. Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.Ведомостивчера в 17:40
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«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей
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