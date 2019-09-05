Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.

с чего всё началось

Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили «Ведомостям», что участвовали в таких обсуждениях. Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

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