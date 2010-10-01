Экономика
КоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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Общество
Первый российский электромобиль могут начать выпускать в конце года
RT на русском 20:35
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Ученые из Калифорнийского университета разработали модель планет и звезд, взяв за основу ближайшую к Солнечной системе планетную систему TRAPPIST-1.
Evo-rus.com 05:17
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Хоккей
«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ
"Аризона" победила "Нэшвилл" со счетом 4:3 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 16:40
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС 17:07
Происшествия
В Хабаровске неизвестные сообщили о минировании аэропорта
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в аэропорт Хабаровска, пассажиры и персонал эвакуированы.
ТАСС 20:14
Происшествия
Адвокат: «Мать Энди Картрайта находится в подавленном состоянии»
Адвокат матери рэпера Энди Картрайта Антон Кобит рассказал, что она находится в подавленном состоянии из-за смерти сына, особенно с учетом обстоятельств.
АБН 20:49
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Эхо Москвы вчера в 16:13
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
В Улан-Удэ заместитель главврача получал взятки за уголь
Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственной службе одного из республиканских учреждений здравоохранения.
Номер один 20:24
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news 31 июля в 23:51
Футбол
Дмитрий Гунько прокомментировал победу «Химок» над «Динамо»
Тренер подчеркнул, что любая победа поднимает уверенность в себе и сегодняшняя победа была для команды очень важна.
Московский Комсомолец 15:18
Экономика
Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Известия 19:30
Экономика
Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки.
Известия 17:01
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Общество
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.
Телеканал 360° 18:00
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 31 июля в 09:23
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
iReactor 31 июля в 16:49
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Российская газета 19:20
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара
Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфакс 10:03
Происшествия
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Житель Приморья, держа своего 7-месячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД РФ.
РИА Новости 20:17
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме. Сюжет будет основан на известной стелс-экшен-игре Splinter Cell.
Piter.tv 31 июля в 04:16
Политика
Белый дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов, заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия 18:16
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката, собрав 5,43 млн рублей за минувшие два дня.
ТАСС 19:56