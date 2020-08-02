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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует получить от нефтяников еще 200 млрд руб. с помощью НДД

ТАСС01:22
EastRussia

Минфин планирует сократить налоговые льготы нефтяным компаниям

EastRussia01:22
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъ17:57
ИА Красная Весна

Минфин РФ пытается вернуть в бюджет более $200 млрд за счет нефтяников

ИА Красная Весна00:04
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ru20:28
Уралинформбюро

Минфин хочет забрать 200 миллиардов рублей у нефтяников

Уралинформбюро00:22
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«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500

Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение00:31
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия20:16
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