Экономика
КоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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с чего всё началось
Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Общество
ДВ-гектар смогут оформить все жители России в Забайкалье
Более 2,8 тысяч жителей Забайкальского края оформили «Дальневосточный гектар» за год.
Zabnews.ru 01 августа в 21:18
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 01 августа в 14:24
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 01:20
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 31 июля в 08:48
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
С августа начинают выплачивать новое пособие на детей
О чем сообщает агенство РИА новости. Уже с 1 августа все семьи с детьми смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
PRO Город Чебоксары 01:30
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката в минувшие выходные.
Piter.tv 00:44
Здоровье
Диагностические комплексы заработали в 10 офисах «Мои Документы»
В 10 офисах «Мои Документы» заработали диагностические комплексы, в которых можно пройти бесплатную преддиагностику состояния организма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 01:09
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты вчера в 07:20
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Общество
Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян
Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте.
Lenta.ru 01:10
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Спорт
Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II
Игромания.ру вчера в 07:03
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна 01 августа в 04:33
Общество
Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонской аналитической компании Airfinity.
РБК вчера в 19:28
Футбол
Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках»
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".
Газета.Ru 00:21
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ вчера в 11:09