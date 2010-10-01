Экономика
КоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
В ДТП на автотрассе в Кемеровской области погибли два человека
Кемерово, 3 августа 2020, 06:59 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Кемеровской области.
REGNUM вчера в 23:59
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
Газета DAILY вчера в 14:30
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
РБК 01 августа в 21:51
Политика
Тимошенко назвала «трагическую ошибку» украинцев
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката, собрав 5,43 млн рублей за минувшие два дня.
ТАСС вчера в 19:56
Наука
Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний
Итальянским нейрофизиологам удалось провести успешное стирание памяти добровольцам при помощи трансчерепной магнитной стимуляции головного мозга.
Live24 31 июля в 08:42
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Немецкие и французские военно-промышленные предприятия планируют по возможность отказаться от технологий Соединенных Штатов при производстве военной техники.
Военное дело вчера в 07:05
Футбол
Дмитрий Гунько прокомментировал победу «Химок» над «Динамо»
Тренер подчеркнул, что любая победа поднимает уверенность в себе и сегодняшняя победа была для команды очень важна.
Московский Комсомолец вчера в 15:18
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera вчера в 13:27
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Игры
С глазу на глаз: Разработчики Cyberpunk 2077 обещают динамичную и напряженную систему диалогов
Srnsk вчера в 03:23
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Гаджеты
Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц
Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.
3DNews 01 августа в 23:10
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Политика
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru вчера в 21:42
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Футбол
Деян Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
Чемпионат вчера в 14:12