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Lenta.ru
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД). Предложение внес в правительство Минфин, который считает, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
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Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ru03:05
News.ru

Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

News.ru01:48
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ru20:28
БИЗНЕС Online

СМИ узнали о крупном налоговом конфликте государства и нефтяников. Минфин хочет забрать у компаний еще 200 млрд рублей

БИЗНЕС Online01:34
ТАСС

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22
РБК

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъ17:57
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В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском02:42
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
News.ru03:07
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