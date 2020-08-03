Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57

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Минфин РФ пытается вернуть в бюджет более 200 млрд руб. за счет нефтяников

ИА Красная Весна00:04

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42

СМИ узнали о крупном налоговом конфликте государства и нефтяников. Минфин хочет забрать у компаний еще 200 млрд рублей

БИЗНЕС Online01:34

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22

Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

News.ru01:48

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

REGNUM 02:45
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
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Гаджеты

Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12

Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
ToDay News Ufa 31 июля в 03:06
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Общество

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
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Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
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Политика

США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами

Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:49
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Общество

Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
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Происшествия

Суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

RuNews24.ru 31 июля в 21:29
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Происшествия

Еще одна туристка погибла на Алтае

Женщина упала в реку во время прогулки на катамаране и утонула Очередной смертельный инцидент с туристкой зафиксировали 1 августа в Горном Алтае.
АМИТЕЛ 02:35
Футбол

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Российская газета вчера в 15:15
Здоровье

За сутки еще 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области

Kursk.com вчера в 03:08
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Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Космос

В Японии научились предсказывать вспышки на Солнце

Физическую модель, способную с хорошей точностью предсказать местоположение и масштаб вспышек на поверхности Солнца, разработала исследовательская группа из Университета Нагоя в центральной Японии, 31 июля сообщается в статье, опубликованной в «Science».
ИА Красная Весна 31 июля в 12:15
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Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Наука

Надвигающееся глобальное наводнение нанесли на карту планеты

LentaChel.ru 31 июля в 06:42
Армия и оружие

«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500

Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета вчера в 04:06
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
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Происшествия

Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Общество

В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа

Evo-rus.com 02:56
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах

Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
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Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4

«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport вчера в 09:51
Общество

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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