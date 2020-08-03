Экономика
КоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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с чего всё началось
Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
ToDay News Ufa 31 июля в 03:06
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Происшествия
Суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
RuNews24.ru 31 июля в 21:29
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Происшествия
Еще одна туристка погибла на Алтае
Женщина упала в реку во время прогулки на катамаране и утонула Очередной смертельный инцидент с туристкой зафиксировали 1 августа в Горном Алтае.
АМИТЕЛ 02:35
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета вчера в 15:15
Здоровье
За сутки еще 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
Kursk.com вчера в 03:08
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Космос
В Японии научились предсказывать вспышки на Солнце
Физическую модель, способную с хорошей точностью предсказать местоположение и масштаб вспышек на поверхности Солнца, разработала исследовательская группа из Университета Нагоя в центральной Японии, 31 июля сообщается в статье, опубликованной в «Science».
ИА Красная Весна 31 июля в 12:15
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Наука
Надвигающееся глобальное наводнение нанесли на карту планеты
LentaChel.ru 31 июля в 06:42
Армия и оружие
«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500
Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета вчера в 04:06
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
Evo-rus.com 02:56
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах
Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport вчера в 09:51
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58