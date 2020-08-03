Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57

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СМИ: Минфин разработал поправки к НДД, хочет вернуть выпавший доход в 200 млрд рублей

ПРАЙМ01:53

Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

News.ru01:48

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22

Минфин РФ пытается вернуть в бюджет более $200 млрд за счет нефтяников

ИА Красная Весна00:04

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Общество

Мантуров рассказал о выпуске миллионов доз вакцин от коронавируса

Министр выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнут объем в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу 2021 года.
BFM.ru 01:20
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Общество

Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер

RuNews24.ru вчера в 07:00
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Армия и оружие

«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500

Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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Политика

Рар: давление Вашингтона на Берлин не ослабнет после выборов в США

Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США не улучшит отношения между Берлином и Вашингтоном.
Народные новости вчера в 09:25
Происшествия

В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости вчера в 16:55
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Футбол

Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport вчера в 08:03
Общество

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
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Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
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Общество

Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян

Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте.
Lenta.ru 01:10
Экономика

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
21
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
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Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

Роскачество рассказало, на чтo обращать внимание при пoкупке арбуза и какие характеристики не влияют на вкусoвые качества.
Взгляд.ру 01:33
Футбол

Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в год

Gazeta.SPb вчера в 08:30
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Общество

В Петрозаводске от коронавируса умерла женщина

Оперштаб передает, что выздоровели еще 11 человек: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».
Daily 01:40
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Здоровье

Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции

Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
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Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто

Газета DAILY вчера в 14:30
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Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 01 августа в 05:53
Экономика

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
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Наука

Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам.
Территория новостей 00:50
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Общество

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
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Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

Специалист считает, что универсальные десантные корабли проекта 23900 больше отвечают запросам ВМФ РФ, чем французские «Мистрали».
Что происходит 31 июля в 03:48
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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