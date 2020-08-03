Экономика
КоммерсантъГосударство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
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с чего всё началось
Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.Коммерсантъвчера в 17:57
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Общество
Мантуров рассказал о выпуске миллионов доз вакцин от коронавируса
Министр выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнут объем в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу 2021 года.
BFM.ru 01:20
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер
RuNews24.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500
Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Политика
Рар: давление Вашингтона на Берлин не ослабнет после выборов в США
Возможная победа Джо Байдена на выборах президента США не улучшит отношения между Берлином и Вашингтоном.
Народные новости вчера в 09:25
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости вчера в 16:55
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Футбол
Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport вчера в 08:03
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян
Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте.
Lenta.ru 01:10
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Роскачество рассказало, на чтo обращать внимание при пoкупке арбуза и какие характеристики не влияют на вкусoвые качества.
Взгляд.ру 01:33
Футбол
Кокорин перешел в «Спартак» на зарплату €3 млн в год
Gazeta.SPb вчера в 08:30
Общество
В Петрозаводске от коронавируса умерла женщина
Оперштаб передает, что выздоровели еще 11 человек: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».
Daily 01:40
Здоровье
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
Газета DAILY вчера в 14:30
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 01 августа в 05:53
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам.
Территория новостей 00:50
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
Специалист считает, что универсальные десантные корабли проекта 23900 больше отвечают запросам ВМФ РФ, чем французские «Мистрали».
Что происходит 31 июля в 03:48
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45