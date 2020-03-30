Экономика
Эхо МосквыГосударство лишилось контроля в «Роснефти»
Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» лишился 9,6 процента акций «Роснефти». По данным источника Reuters, знакомого с деталями сделки, в обмен ему уступили активы компании в Венесуэле.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.Ведомости29 марта в 17:13
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Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов
Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Журналисты объяснили, почему РФ может беспокоиться из-за США. National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией.
Общество
Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ
Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина
Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
Общество
Трафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Происшествия
На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом
Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
Экономика
Подсчитаны потери банков от коронавируса
Опрошенные газетой эксперты заключили, что из-за высокой маржинальности банки недополучают большие процентные доходы.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
Как сообщает ToDay News Ufa, в Италии общее количество людей, зараженных коронавирусом, превысило отметку в 100 тыс. Общее количество жертв уже 11591 человек.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»
В понедельник, 30 марта, Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в инстаграм в live-режиме поведал о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
На въездах в населенные пункты Ленобласти появились блокпосты
Ленобласть начала ограничивать въезд в населенные пункты региона. На некоторых трассах появились блокпосты.
Общество
Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области
Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Футбол
Виллиан: «Думаю, что секрет успеха „Ливерпуля“ в постоянстве»
Полузащитник "Челси" Виллиан высказал своё мнение о причинах успехов "Ливерпуля" в последних сезонах.Я думаю, что секрет [успеха "Ливерпуля"] заключается в постоянстве.
Общество
Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году
Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Технологии
В «зеленом» тренде: как «МегаФон» привлекает клиентов к эко-проектам
«МегаФон» предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Политика
Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении
Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".