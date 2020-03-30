28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.

с чего всё началось

Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» лишился 9,6 процента акций «Роснефти». По данным источника Reuters, знакомого с деталями сделки, в обмен ему уступили активы компании в Венесуэле.

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