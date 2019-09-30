Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосударство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

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Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти»,« Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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с чего всё началось
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует
 из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК12:01

Подробнее о событии

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

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Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

РБК12:01

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

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Совкомфлот, Транснефть, ОЗК, Россети, Русгидро, Ростелеком в плане приватизации до 2022 года

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