Экономика
Наша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Политика
Голосование по правкам в Конституцию хотят превратить в праздник
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Конституцию России атмосферу праздника.
Футбол
«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Общество
В РПЦ извинились перед гражданскими жёнами за слова Смирнова
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения российским женщинам за заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Спорт
Наталья Непряева снялась со «Ски Тура»
Общество
В Ульяновской области назвали причину радиоактивного загрязнения в НИИ
Причиной радиоактивного загрязнения, зафиксированного 3 февраля в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области, стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, сообщается на сайте волжского управления Ростехнадзора.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Здоровье
Из поликлиник выведут стоматологов и психологов
Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.
Политика
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины
В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Компания Pagani представила новый гиперкар Imola, который будет выпущен предельно малым тиражом и будет стоить около 5 млн евро.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в ФК "Сочи".
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере
У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Космос
Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Политика
Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса
Песков добавил, что для совместного патрулирования границы нужен диалог, однако Киев по-прежнему не проявляет готовности его начать с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.
Общество
«Газпром» сменил главного бухгалтера
Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.
Общество