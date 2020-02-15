Экономика

Наша версияНаша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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