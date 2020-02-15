Экономика
Наша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
На Украине запретили комедию с Зеленским
Как сообщает "Интерфакс", комедию запретили еще в 2019 году.
Здоровье
В Пермском крае врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ
Как передает издание портал «59.ru» со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анну Каргапольцеву, которая отправилась вместе с мужчиной в поликлинику, терапевт отказала ему в приеме.
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Политика
Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
Офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил о проведении срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом
Бывший муж знаменитой актрисы Эвелины Бледанс удивил поклонников серьезными переменами в жизни.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Игры
Empire of Sin от студии Джона Ромеро выйдет осенью — релиз перенесли
Студия Romero Games, основанная создателем Doom Джоном Ромеро, перенесла дату релиза Empire of Sin.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Гаджеты
Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Армия и оружие