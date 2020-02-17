Экономика

Наша версияНаша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК02:17

Подробнее о событии

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ru09:09

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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