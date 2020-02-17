Экономика
Наша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Кино
Назвали 17 худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала голую грудь на фото
Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась в своем Instagram снимком, на котором показала обнаженную грудь.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Космос
В NASA рассказали о новых проектах
Фигурное катание
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры
В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером, к которому силовики приходили с обыском из‑за доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей
По версии следствия, с марта 2017 года Заруба незаконно получал от Минобороны доплату к пенсии по 1,5 тысячи рублей ежемесячно.
Политика
Временного поверенного России вызвали в МИД Украины
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Путешествия
Самой опасной страной для российских туристов стала Россия
Российский союз туриндустрии представил данные, согласно которым Россия является самой опасной туристической страной.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Глава МИД Украины заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Вадим Пристайко, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, выступил с заявлением, в котором сообщил об угрозе начала войны между Российской Федерацией и Белоруссией.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Биатлон
А. Резцова: предлагала Кристине сменить спортивное гражданство
В своё время предлагала ей куда-нибудь переехать, так как здесь не совсем честно.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Футбол
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на игру
Гаджеты
Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов
Компания Xiaomi представила небольшую защищенную умную колонку Mi Outdoor Blueetoth Speaker, цена которой составляет 19,5 доллара.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Армия и оружие
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
Второй тестовый полет перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на апрель, через год после первого.