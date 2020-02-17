с чего всё началось

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Кино Назвали 17 худших сцен секса в истории кино Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Фигурное катание Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Политика Временного поверенного России вызвали в МИД Украины В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.

Здоровье Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Армия и оружие Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.