Экономика

Наша версияНаша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
РИА Новости 08:54
Общество

В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
Политика

Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.
ТК Звезда вчера в 07:15
Здоровье

Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.
Телеканал 360° 15 февраля в 13:24
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
РИА Новости 09:24
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru 03:21
Армия и оружие

Разгром САА боевиков под Идлибом разгневал самоуверенного Эрдогана

На фоне новостей об успешной зачистке бойцами Сирийской арабской армии (САА) северных территорий республики от боевиков, «султан» грозно предупредил о том, что намерен сбивать все самолеты над Идлибом, а руководство САР обвинил в гибели мирного населения.
NewInform 09:04
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru вчера в 15:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ

Sport24.ru вчера в 16:59
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб. "Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков", – считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
Ведомости 06:40
Армия и оружие

Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Вести.Ru 05:50
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
RT на русском 08:29
Авто

Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct

Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
ГЛАС.RU 02:25
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Экономика

РФ готовит план нейтрализации влияния коронавируса на экономику

В Минэкономразвития разрабатывают план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на российскую экономику.
News.ru 09:50
Экономика

Госдума вводит электронные чеки в системе tax free

Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 07:32
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Происшествия

Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
REGNUM 03:01
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я

RT на русском 09:53
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Общество

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК 07:46
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
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