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Государство получит 200 млрд рублей от квот на вылов крабов и других морепродуктов

Как и на первом этапе, у рыбопромышленников будут инвестиционные обязательства: они должны будут построить перерабатывающие заводы и портовую холодильную инфраструктуру (c 2022 г.), а также рыбопромысловые суда (c 2023 г.). В 2019 г. 50% квот на вылов краба были реализованы через аукционы более чем за 142 млрд руб.В источнике

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Государство получит 200 млрд рублей от квот на вылов крабов и других морепродуктов

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