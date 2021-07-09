Как и на первом этапе, у рыбопромышленников будут инвестиционные обязательства: они должны будут построить перерабатывающие заводы и портовую холодильную инфраструктуру (c 2022 г.), а также рыбопромысловые суда (c 2023 г.). В 2019 г. 50% квот на вылов краба были реализованы через аукционы более чем за 142 млрд руб.

ФАН ФАН Konkurent.ru