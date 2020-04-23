Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.

Шоу-бизнес Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом. 32

Технологии Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 237

Авто На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет. 63

Здоровье В омском роддоме находятся 11 женщин с подозрением на коронавирус В свой день рождения, 23 апреля губернатор Александр Бурков вместе с главой регионального минздрава Ириной Солдатовой побывал в роддоме № 4. Здесь готовят 105 коек для пациентов с подозрением на коронавирус. 1

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 15

Гаджеты Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 10

Футбол Луис Энрике попросил Федерацию футбола Испании уменьшить зарплату Наставник сборной Испании Луис Энрике попросил руководство Королевской футбольной федерации (RFEF) снизить его зарплату на 25 процентов.

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 197

Гаджеты Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип. 8

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 183

Авто В продаже появится новый Hyundai Prophecy Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Армия и оружие В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса. 326