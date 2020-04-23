Экономика
Пятый каналГосударство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
РИА Новости 18:07
Транспорт
В России изменили правила продажи билетов на поезд
Правило действует при покупке билетов в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
REGNUM 01:50
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Технологии
Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском 16:32
Армия и оружие
На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ
Rusvesna.su 15:39
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
Здоровье
В омском роддоме находятся 11 женщин с подозрением на коронавирус
В свой день рождения, 23 апреля губернатор Александр Бурков вместе с главой регионального минздрава Ириной Солдатовой побывал в роддоме № 4. Здесь готовят 105 коек для пациентов с подозрением на коронавирус.
Om1.ru 14:05
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда 05:02
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com 08:58
Гаджеты
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек 12:04
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Футбол
Луис Энрике попросил Федерацию футбола Испании уменьшить зарплату
Наставник сборной Испании Луис Энрике попросил руководство Королевской футбольной федерации (RFEF) снизить его зарплату на 25 процентов.
Sport.ru вчера в 16:29
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Гаджеты
Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC
Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
Ридус 18:19
Религия
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe вчера в 10:31
Общество
Российские ученые заявили о риске распространения коронавируса птицами
Российские ученые заявили о риске неконтролируемого распространения коронавируса птицами, насекомыми, а также дикими и домашними животными.
Lenta.ru 20:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 21 апреля в 05:01
Политика
Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса
Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости 02:09
Экономика
ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы
Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ 14:39
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35