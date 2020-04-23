Экономика

Пятый каналПятый каналГосударство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.
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