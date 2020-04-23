Экономика
Пятый каналГосударство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.
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Многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более миллиона рублей
Комсомольская правдавчера в 06:33
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Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
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Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
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Политика
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Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Газета Кемерова вчера в 14:56
Здоровье
Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области
Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
Здоровье
Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
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Газета.Ru 04:07
Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции
Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
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Пес Шарик в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» заговорит голосом актера Павла Деревянко.
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В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
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Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
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В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300
Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
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В Южно-Сахалинске во время онлайн-урока детям показали порно
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