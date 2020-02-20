Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.

с чего всё началось

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР. Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.

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