Общество

Вести.RuВести.RuГосударство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР. Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.
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Государство продало «Фирму Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
Ведомостивчера в 16:05

Подробнее о событии

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

РИА Новости03:26

Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей

Коммерсантъ02:53

Государство продало «Фирму Мелодия»

Ведомостивчера в 16:05

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

РБК00:45

«Ведомости»: фирму звукозаписи «Мелодия» приватизировали за 329,6 млн рублей

ТАССвчера в 22:45

Звукозаписывающую фирму «Мелодия» продали в частные руки

News.ruвчера в 22:44

Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки

Интерфакс02:34
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Политика

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
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Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
РИА Новости 05:25
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

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Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

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Телеведущая Юлия Барановская стала блондинкой

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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
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В четверг, 20 февраля, самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся в зону деэскалации в Идлибе.
Петербургский дневник вчера в 10:37
Общество

Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей

Вести.Ru 04:56
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В России впервые покажут чемпионат Японии по футболу

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Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
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Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

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Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Общество

ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска

Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Московский Комсомолец вчера в 13:01
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
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Общество

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

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RT на русском вчера в 14:37
Экономика

С 1 июля отменяется декларация по УСН

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций.
ИА Клерк.Ру вчера в 10:00
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Политика

Глава администрации Астрахани подал в отставку

Сегодня глава администрации города Астрахани Радик Харисов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Астрахань 24 05:45
Армия и оружие

Хуситы ударили баллистическими ракетами в сторону Саудовской Аравии

Газета.Ru вчера в 20:43
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