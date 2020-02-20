Общество
Вести.RuГосударство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР
"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР. Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.Ведомостивчера в 16:05
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Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Общество
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Спорт
Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода
Норвежский лыжник Симен Крюгер высказал мнение, что снегоход помог россиянину Александру Большунову в гонке с общего старта на многодневной гонке "Скитур".
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Шоу-бизнес
Телеведущая Юлия Барановская стала блондинкой
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Армия и оружие
Российские самолеты ВКС нанесли удар по боевикам в Идлибе
В четверг, 20 февраля, самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся в зону деэскалации в Идлибе.
Общество
Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей
Футбол
В России впервые покажут чемпионат Японии по футболу
В чемпионате Японии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «весна – осень» в два круга.
Единоборства
UFC представил постер к бою Нурмагомедова с Фергюсоном
Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Экономика
С 1 июля отменяется декларация по УСН
Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Политика
Глава администрации Астрахани подал в отставку
Сегодня глава администрации города Астрахани Радик Харисов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Армия и оружие