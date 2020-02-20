Общество
Вести.RuГосударство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР
"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР. Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.Ведомостивчера в 16:05
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Футбол
Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы в матче с «Брюгге»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что мяч Лиги Европы повлиял на игру его команды в первом матче 1/16 финала турнира против «Брюгге».
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Экономика
В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования
Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Футбол
Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Биатлон
Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери
Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Политика
Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
Наука
Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами
Канадские ученые обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск образования опухолей в головном мозге.
Общество
Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что готовится обращение в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Общество
В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Экономика
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Общество
В России социальные пенсии вырастут на 6,1%
Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Армия и оружие
Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Происшествия
На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Политика