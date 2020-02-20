Общество

Вести.RuВести.RuГосударство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР. Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Государство продало «Фирму Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
Ведомостивчера в 16:05

Подробнее о событии

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

РИА Новости03:26

Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей

Коммерсантъ02:53

Звукозаписывающую фирму «Мелодия» продали в частные руки

News.ruвчера в 22:44

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

РБК00:45

«Ведомости»: фирму звукозаписи «Мелодия» приватизировали за 329,6 млн рублей

ТАССвчера в 22:45

Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки

Интерфакс02:34

Государство продало «Фирму Мелодия»

Ведомостивчера в 16:05
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Футбол

Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что мяч Лиги Европы повлиял на игру его команды в первом матче 1/16 финала турнира против «Брюгге».
Матч ТВ 01:29
Армия и оружие

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Piter.tv вчера в 11:59
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Экономика

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
REGNUM вчера в 04:34
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Lenta.ru 04:39
Футбол

Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Евро-футбол.ру 05:29
Биатлон

Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
News.ru 04:36
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
РИА Новости 03:02
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Наука

Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами

Канадские ученые обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск образования опухолей в головном мозге.
Anonsens вчера в 16:38
Авто

Автомобилистам назвали первые признаки износа ремня ГРМ

Профиль 02:42
Общество

Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что готовится обращение в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации убытков российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.
Российская газета 05:28
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:34
Общество

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском вчера в 14:37
Экономика

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Российская газета 19 февраля в 21:00
Общество

В России социальные пенсии вырастут на 6,1%

Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
RuNews24.ru 19 февраля в 10:01
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев

Kleo.ru 04:47
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Армия и оружие

Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

РБК вчера в 21:39
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Происшествия

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Газета.Ru вчера в 15:49
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
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