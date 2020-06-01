Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосударство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
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с чего всё началось

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05

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Строительство терминала в аэропорту Грозного обойдется в 4,7 миллиарда рублей

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Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэропорта в Грозном

Ведомостивчера в 21:52

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